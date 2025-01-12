Оккупанты надеются на отход ВСУ из Покровска: в 'Хортице' ответили, есть ли угроза окружения

Отметил, что сейчас бои ведутся в пригороде.

Российские оккупанты не пытаются штурмовать Покровск и Мирноград, а стремятся обойти их, чтобы не наступать "в лобовую". Об этом сказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские оккупанты пытается обойти Покровск и Мирноград.

"Они не лезут напролом, а пытаются обходить город по малым населенным пунктам, в основном к югу от этих городов. При этом хотят "зацепиться" в малых селах, поселках-сателлитах и уже оттуда обойти города, обрезать логистические цепочки, чтобы потом не ломиться на хорошо подготовленную оборону, не вступать в бой "в лоб", - подчеркнул Трегубов.

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При этом добавил, что это достаточно логичная тактика, которую они сейчас начали применять, потому что раньше шли в лобовые атаки. По его словам, это свидетельствует о том, что у врага сейчас уже нет большого преимущества в живой силе и технике, которое было раньше. "Россияне уже должны как-то экономить и не делать как обычно - лезть вперед, чтобы как можно быстрее захватить территорию", - сказал Трегубов. По его словам, сейчас оккупанты воюют более осторожно. При этом подчеркнул, что ВСУ готовы к этому сценарию, потому что он рассматривался как основной.

Трегубов отметил, что сейчас бои идут в пригородах. При этом он не исключает, что в дальнейшем городские бои будут иметь место в тех или иных операциях. По его словам, россияне надеются, что украинские Силы обороны отойдут из города, чтобы не оказаться в "каком-то даже микроокружении". "Но сейчас мы не можем говорить о полуокружении и о каком-то даже более-менее заметном охвате в этом случае. Россияне только пытаются поставить под угрозу те дороги, логистические цепочки, которые есть, но о том, чтобы кого-то окружить, речь сейчас не идет", - добавил он.

Покровск сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным издания "Украинская правда" российские оккупационные войска решили обойти Покровск Донецкой области с юга на запад, не штурмуя город в лоб. Со ссылкой на двух собеседников среди военных, которые находятся на Покровском направлении, отмечается, что сейчас вражеские войска движутся в сторону поселков Котлино и Удачное Покровского района.

Эти населенные пункты находятся на трассе Межевая-Покровск. Согласно карте проекта DeepState, силам РФ до этих населенных пунктов осталось менее двух километров. По данным УП, расстояние составляет менее километра.

В материале УП сказано, что это означает, что россияне полностью заблокировали трассу Межевая-Покровск - важную логистическую артерию Сил обороны, соединявшую Днепропетровскую область с Покровском. Отмечается, что от российского выступления под поселками Котлино и Удачное всего 7 километров до административной границы Днепропетровской области.

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