В приграничных с Россией районах и на юге оккупанты постоянно пытаются уничтожить все, что есть у людей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал территории, которые ежедневными обстрелами терроризируют российские оккупанты.

Как сообщил президент в вечернем видеообращении, сегодня он провел селектор со всеми, кто осуществляет руководство различными направлениями защиты государства - военные, Служба безопасности, Главное управление разведки, внешняя разведка, МВД, другие чиновники, Офис президента.

"Каждое фронтовое направление держим под контролем. "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" – были доклады по ситуации за сутки", - подчеркнул Зеленский.

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Президент добавил, что кроме непосредственно фронтовых направлений, внимание уделялось и прифронтовым территориям. "Тем городам и районам, которые ежедневно и каждую ночь подвергаются российским обстрелам. Сознательному террору. Никополь и другие громады Днепропетровской области, Запорожье, Херсон и область, прифронтовая часть Донбасса, Харьков и область, Сумская, Черниговская области", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас на большей части территории страны, где относительно безопасно, могут не все чувствовать, как живут люди в приграничных с Россией районах и на юге государства. "Там, где обстрелы. Там, где люди хоть и не на фронте, но все же непосредственно на войне. Там, где Россия постоянно пытается уничтожить все, что есть у людей. Постоянно - и это без преувеличения", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что активные действия украинских военных, всех Сил обороны и безопасности будут постепенно возвращать безопасность тем, кто сейчас в прифронтовой зоне.

"Каждое движение нашего флага вперед будет означать и обеспечение безопасности наших людей. И на тех территориях, которые будут освобождаться от оккупанта. И на тех территориях, которые будут становиться более глубоким тылом. И на тех территориях приграничья, которым поражение оккупанта принесет наконец спокойствие", - сказал президент.

Он поблагодарил всех, кто защищает государство и делает все возможное, чтобы в прифронтовых районах Украины, в городах и громадах, которые подвергаются российским ударам, все же сохранялась нормальная жизнь.

"Это и ГСЧС Украины, и силы полиции, и наши социальные и административные службы, местные власти, добросовестный бизнес, конечно – волонтеры, которые помогают людям и государству", - отметил он.

Зеленский поблагодарил пограничников и всех других воинов, которые сдерживают врага, а также тех воинов, которые уничтожают огневые точки оккупантов, которые уничтожают логистику врага и метко ведут Россию к поражению. "К неизбежному поражению", - подчеркнул президент Украины.

Обстрелы Украины российскими оккупантами-последние новости

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