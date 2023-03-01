Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.

Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

В Кременчугском районе на Полтавщине раздались звуки взрывов, сообщают "Суспильному" местные жители.

Об угрозе ракетного удара сообщает глава Полтавской ОВВ Лунин.

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"Угроза ракетного удара! Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ!", - написал он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также призвал не игнорировать тревогу.

Впоследствии по своей Украине раздались отбои тревоги.

Предварительно были запущены две ракеты Х-22 и одна фальш-цель, сообщает мониторинговый сервис warmonitor.

Ракетные и дроновые атаки РФ - детали

Оккупанты начали запускать иранские дроны-камикадзе "Шахед" из Брянской области РФ. Как сообщает разведка Британии, Россия нашла новую точку запуска БПЛА для того, чтобы сократить время их подлета в Киев и "прощупать" силы ПВО.

В ночь на 1 марта российский агрессор сделал новую попытку атаковать тыловую инфраструктуру Украины дронами-камикадзе иранского производства. Всего было выпущено четыре аппарата-все они были сбиты бойцами украинской противовоздушной обороны.

Украинские силы противовоздушной обороны в среду, 1 марта, сбили над Киевщиной российский беспилотник.

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