Так они создают иллюзию успешной борьбы с партизанами.

В Мариуполе российские оккупанты придумали новый способ, как запугать местные силы сопротивления. Они инсценируют задержания якобы "азовцев" и создают иллюзию успешной борьбы с проукраинским движением в городе.

Соответствующая информация поступила от советника мэра Мариуполя Петра Андрющенка.

"Вчера утром в районе Утреннего рынка на Левобережье был устроен показательный арест "азовцев". Двое мужчин, одетых в военную форму с шевронами полка "Азов" были "арестованы" без стрельбы и суеты. Так, чтобы увидело максимальное количество гражданских. Хорошая попытка. Но нет. Еще один факт использования украденной оккупантами формы полка "Азов" с базы в Урзуфе", — написал Андрющенко.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Россия готовит показательное судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе. Для этого оккупанты собирали тюремные клетки на сцене камерной филармонии.

По данным Главного управления разведки, таким способом враг стремится усилить моральное давление не пленных солдат и запугать мирных граждан Украины. Семьи защитников "Азовстали" уже обратились в ООН с требованием помешать незаконному "трибуналу".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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