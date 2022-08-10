До сих пор большинство дворов и домов в городе остаются не обследованы и не разминированы.

Во временно оккупированном Мариуполе российские военные размещали мины даже на детских площадках и теперь местные жители их находят.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

"До сих пор большинство дворов и домов города не обследованы и не разминированы. Поэтому призываем мариупольцев внимательно передвигаться по городу", - подчеркнули в горсовете.

Там пояснили, что не стоит приближаться к неизвестным предметам.

"Также призываем не соглашаться на предложения оккупантов работать над разминированием. Пусть они убирают за собой и рискуют собственной жизнью, а не вашим!", - обратились к мариупольцам в горсовете.

Как сообщал УНИАН, 9 августа через Мариуполь в направлении Донецка проехали четыре тягача нагруженных пусковыми установками С-300 с пометками "V".

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