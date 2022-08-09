Такой "трибунал" не будет иметь никакой силы в правовом поле Украины, отмечают в АСЗА.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" обратилась к гарантам безопасности военных - Международному Комитету Красного Креста и ООН - касательно подготовки оккупантами трибунала над бойцами "Азова".

Соответствующее заявление опубликовано на страницах Ассоциации в соцсетях.

Близкие защитников "Азовстали", находящихся в плену, отметили, что устроенные оккупантами показательные шоу с судами и трибуналами "противоречат общепризнанным международным законам об обращении с военнопленными".

"Международный" трибунал невозможен в "республике", которую признали государством лишь такие же псевдогосударства как Южная Абхазия и Осетия. Готовится пропагандистское шоу, и где бы оно не было – в Донецке или Мариуполе, оно не будет признано никем в мире. Военнослужащие Украины, которые выполняли определенные государством и законом обязанности на территории Украины, не могут быть осужденными другими государства, тем более никем не признанными псевдогосударствами. Такой "трибунал" не будет иметь никакой силы в правовом поле Украины", - подчеркнули в организации.

Ассоциация обратилась к президенту Украины Владимира Зеленского, ко всем международным организациям, в частности, гарантам безопасности защитников "Азовстали" - Международному Комитету Красного Креста и ООН - с просьбой осудить и помешать проведению фейковых трибуналов, которые угрожают бойцам полка "Азов".

Как писал УНИАН, Мариупольский горсовет заявил, что враг устанавливает клетки для показательного "суда" в городской филармонии. Впоследствии главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о подготовке к проведению показательного судилища.

В ГУР заявили, что судилище над украинскими военнопленными, которое готовят российские оккупанты в Мариуполе, направлено на запугивание украинского общества.

Напомним, в плену оккупантов может быть более 2,5 тысячи военнопленных из "Азовстали".

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