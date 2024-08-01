Оккупанты имеют очень большое преимущество в РЭБ и беспилотной авиации, - офицер бригады 'Рубеж'

Он также отмечает, что очень заметно, когда заходят противники, которые воевали в Афганистане или Чечне.

Офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Национальной гвардии Украины Дмитрий Кожубенко отмечает, что у российских оккупантов есть очень большое преимущество как в средствах радиоэлектронной борьбы, так и в средствах беспилотной авиации.

Об этом он сказал в эфире "КИЕВ24", отвечая на вопрос об оперативной ситуации на востоке Украины, в частности на Лиманском, Северском и Краматорском направлениях, а также информации о якобы продвижении врага в районе канала возле Часового Яра.

"Они пытаются продвинуться. Но, насколько мне известно, Силы обороны Украины делают все возможное для того, чтобы они не сделали этого, не пересекли этот канал. Потому что противник бросает очень большие силы для того, чтобы осуществить этот маневр, что в дальнейшем им позволит развивать наступление. Потому что канал является одним из препятствий, которые им нужно преодолеть", - отметил Кожубенко.

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Так, подчеркнул он, пока противник еще не пересек канал. "Да, были там сообщения о том, что противник переходил. Но их выбили с нашей стороны, так сказать, канала. И поэтому сейчас ситуация пока стабильная, но крайне тяжелая. Потому что противник бросает очень большие силы именно на Лимано-Бахмутском направлении. И не только на этом. У противника, к сожалению, большое количество резервов, штурмового мяса для того, чтобы осуществлять свои замыслы. Потому что они не считаются с потерями. И этому есть очень много примеров", - сказал офицер.

Кожубенко также рассказал, что в районе обороны бригады "Рубеж" противник технику для штурмов не применяет, а использует тактику малых тактических групп.

"Они небольшими группами сближаются с нашими боевыми порядками. Эти сближения и продвижения прикрываются с воздуха. Это FPV-дроны, это "Мавики", которые осуществляют сбросы по нашим позициям. Ну, и непосредственно артиллерия различного калибра. К сожалению, в связи с тем, что у противника есть очень большое преимущество как в средствах РЭБ, так и в средствах беспилотной авиации, им удается сближаться с нашими позициями", - отметил он.

В то же время, подчеркнул военнослужащий, защитники из бригады "Рубеж" не дают противнику возможности закрепляться на позициях, даже если и происходят позиционные бои уже непосредственно в окопах. "Мы все равно выходим победителями и удерживаем наши позиции", - сказал Кожубенко.

Кроме того, он отметил, что противника "очень много". "Их штурмовиков они, наверное, не считают. Потому что они могут отправить одну группу, после нее сразу вторую группу... И все эти группы - они просто уничтожаются: или на подходах, или уже в позиционных боях", - отметил офицер.

На вопрос о том, что Россия мобилизует резервистов-спецназовцев, Кожубенко отметил, что в России есть еще очень большое количество немобилизованных спецназовцев.

"Это люди, которые находятся в спецрезерве их управления и командования. И это отмечается тем, что очень заметно, когда мобилизуют простого какого-то крестьянина или мужика, который пил под забором, и у него не было денег, ему предложили очень большую сумму за то, что он пойдет воевать. И очень заметно, когда заходят противники, которые умеют воевать, которые воевали в Афганистане, в Чечне", - отметил он.

Военнослужащий добавил, что Россия имеет очень большое количество ветеранов, участвовавших в различных войнах. "Россия - это страна, которая всю свою историю воюет. И к сожалению, у них большой боевой опыт. И они не сразу мобилизовали всех, кого видели... Они таким образом растягивают свои резервы для того, чтобы можно было или пополнять подразделения специального назначения, или чтобы эти люди в дальнейшем могли обучать своих резервистов", - сказал Кожубенко.

Ситуация на фронте сейчас - что известно

Как сообщалось, ранее проект DeepState отметил, что российские оккупационные войска продвигаются на востоке Украины.

Отмечается, что враг оккупировал Тимофеевку. Этот населенный пункт расположен в Донецкой области. Согласно данным из открытых источников, расстояние от села до Покровска - стратегически важного для Украины города - составляет около 31 км.

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