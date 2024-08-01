Официального подтверждения этой информации пока нет.

Российские оккупационные войска продвигаются на востоке Украины. Об этом сообщает проект DeepState.

Отмечается, что враг оккупировал Тимофеевку. Этот населенный пункт расположен в Донецкой области. Согласно данным из открытых источников, расстояние от села до Покровска – стратегически важного для Украины города – составляет около 31 км.

Отмечается, что также противник продвинулся возле Красногоровки, Пантелеймоновки, Ивановки, Желанного, Веселого и в Нью-Йорке Донецкой области.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

Война в Украине: ситуация на фронте

С начала суток, 31 июля, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 17 боевых столкновений. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что там было зафиксировано 43 боя неподалеку населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Архангельское, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лисичное, Ивановское, Желанное, Сергеевка и Карловка.

Тем временем россияне уже распространяют фейки о захвате Торецка Донецкой области. Город находится под контролем Вооруженных сил Украины, подчеркнул начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик. Он отметил, что подобные заявления от РФ – это "чистой воды дезинформация", которая врагом используется для дестабилизации ситуации и влияния на мнения среди населения страны, в то же время ВСУ сдерживают наступление врага.

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