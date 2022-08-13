Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, повреждены линии электроснабжения.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По его словам, в течение дня российские оккупационные войска дважды обстреляли Криворожский район.
"Из "Ураганов" попали по Широковской громаде, окраине села Кошевое. В результате обстрела была перебита линия электроснабжения. Кроме этого, обстреляли и Большую Костромку, там также повреждены электросети",- отметил он.
Лукашук добавил, что в результате обстрела никто не пострадал, жилые дома не разрушены.
Ситуация на Днепропетровщине:
11 августа 2022 года оккупанты били по Днепропетровщине из "Градов". Погибли 11 человек, много "тяжелых" раненых.
12 августа россияне в очередной раз обстреляли Марганец на Днепропетровщине.
8 августа оккупанты выпустили по Днепропетровщине 20 "Градов" и две крылатые Х-59.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В МВД раскрыли, какая область Украины наиболее заминирована
- В Мелитополе готовятся закупать йодид калия для защиты горожан от радиации
- Россия несет полную ответственность за все возможные риски на ЗАЭС - США в ООН