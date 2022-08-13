В течение дня российские оккупационные войска дважды обстреляли Криворожский район.

Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, повреждены линии электроснабжения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По его словам, в течение дня российские оккупационные войска дважды обстреляли Криворожский район.

"Из "Ураганов" попали по Широковской громаде, окраине села Кошевое. В результате обстрела была перебита линия электроснабжения. Кроме этого, обстреляли и Большую Костромку, там также повреждены электросети",- отметил он.

Лукашук добавил, что в результате обстрела никто не пострадал, жилые дома не разрушены.

Ситуация на Днепропетровщине:

11 августа 2022 года оккупанты били по Днепропетровщине из "Градов". Погибли 11 человек, много "тяжелых" раненых.

12 августа россияне в очередной раз обстреляли Марганец на Днепропетровщине.

8 августа оккупанты выпустили по Днепропетровщине 20 "Градов" и две крылатые Х-59.

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