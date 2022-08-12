Местные власти призвали людей оставаться в укрытиях.

Российские войска в очередной раз обстреляли Марганец на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале.

"Марганец. Снова. Находитесь в укрытиях", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. В результате она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

После обстрелов оккупантами Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал страны к применению жестких санкции против всей российской атомной отрасли. По его словам, Россия должна нести ответственность уже за сам факт создания угрозы АЭС.

11 августа на заседании Совбеза ООН по поводу ситуации на ЗАЭС, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что РФ должна прекратить обстрелы Никополя и Марганца для доступа МАГАТЭ на ЗАЭС.

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