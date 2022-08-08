Российская армия била по двум районам - Никопольскому и Криворожскому.

В результате ночных обстрелов Днепропетровщины повреждено 9 жилых домов, помещения аграрной компании, ее склады, оборудование и транспорт. Кроме того, в этом селе повреждены 9 жилых домов.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь ударов ракетами и "Градами"... российская армия била по двум районам - Никопольскому и Криворожскому", - рассказал он.

В частности, Никопольский район враг атаковал трижды - под огонь попали четыре села в двух общинах.

"По Марганецкой общине стреляли из "Градов" - 20 "прилетов" вражеских реактивных снарядов. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Резниченко.

По Червоногригоровской общине враг попал двумя ракетами Х-59. В селе Каменское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании, повредили четыре ее склады, оборудование и транспорт. Кроме того, в этом селе повреждены 9 жилых домов. Предварительно, люди не пострадали.

"В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольске общину. Люди невредимы", - добавил председатель ОВА.

Ранее УНИАН уже сообщал, что эксперт пояснил, когда уменьшится интенсивность ракетных обстрелов Украины.

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