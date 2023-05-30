На границе с РФ образовались магатокилометровые пробки.

В Донецкой области на границе с Россией образовались многокилометровые пробки, оккупанты убегают и грузовиками вывозят украденное украинское зерно. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Многокилометровый затор на границе Украины с Россией в районе Новоазовска. Грузовики, преимущественно тянущие наше зерно, украденное россиянами", - отметил он.

Также, по его словам, в пробке большое количество легковых автомобилей с оккупированных территорий Запорожья и Донетчины.

"Прямое следствие приазовской "бавовны" в конце недели", - добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе-последние данные

Как сообщал УНИАН, в последние дни в районе временно оккупированного Мариуполя раздаются взрывы. ВСУ наносят удары по базам и складам российских захватчиков.

Накануне Андрющенко заявил, что после "бавовны" россияне активизировали строительство укреплений вокруг города.

Напомним, "бавовна" прозвучала на ранее недосягаемых российских базах под Мариуполем. Удары пришлись по базам и складам оккупантов в Юрьевке, Никольском и Урзуфе.

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