В Донецкой области на границе с Россией образовались многокилометровые пробки, оккупанты убегают и грузовиками вывозят украденное украинское зерно. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Многокилометровый затор на границе Украины с Россией в районе Новоазовска. Грузовики, преимущественно тянущие наше зерно, украденное россиянами", - отметил он.
Также, по его словам, в пробке большое количество легковых автомобилей с оккупированных территорий Запорожья и Донетчины.
"Прямое следствие приазовской "бавовны" в конце недели", - добавил Андрющенко.
Ситуация в Мариуполе-последние данные
Как сообщал УНИАН, в последние дни в районе временно оккупированного Мариуполя раздаются взрывы. ВСУ наносят удары по базам и складам российских захватчиков.
Накануне Андрющенко заявил, что после "бавовны" россияне активизировали строительство укреплений вокруг города.
Напомним, "бавовна" прозвучала на ранее недосягаемых российских базах под Мариуполем. Удары пришлись по базам и складам оккупантов в Юрьевке, Никольском и Урзуфе.