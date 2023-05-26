Оккупанты активничают на широком фронте, но интенсивность боев заметно ниже, чем еще пару недель назад.

Интенсивность боев на фронте продолжает снижаться. За сутки зафиксировано всего 22 вражеские атаки, хотя еще в начале мая их было по полсотни и более в день. Эти данные приводит Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Основные усилия враг сосредоточил на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Так, под Купянском россияне пытаются улучшить свое тактическое положение, предпринимая наземные атаки возле Масютовки и нанося удары артиллерией и авиацией. На Лиманском направлении противник безуспешно наступал в районе Белогоровки Луганской области.

Видео дня

На Бахмутском направлении россияне ведут наступательные действия в районе города Бахмут – где именно, не уточняется. Под Авдеевкой целью российских атак были попытки продвинуться в районе Красногоровки.

"На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка", – сообщили в Генштабе.

Ситуация на фронте

Вчера российские оккупанты разрушили дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области. Под угрозой подтопления находятся три населенных пункта. Вероятной целью этой атаки была попытка нарушить логистику Сил обороны Украины в этом районе.

Вчера на Запорожском направлении нацгвардейцы сбили сразу два вражеских Су-25, когда те пытались отбомбиться по украинским позициям. Один самолет был уничтожен полностью, второй получил серьезные повреждения и был вынужден совершить аварийную посадку.

Вас также могут заинтересовать новости: