В Совете нацбезопасности США прокомментировали вероятность оккупации города войсками РФ.

Сдача Вооруженными силами Украины одного из самых горячих участков фронта Бахмута не окажет стратегического влияние на ход российско-украинской войны.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя незначительное тактическое продвижение войск РФ под Бахмутом, пишет The Telegraph.

"Это не окажет стратегического влияния на ход войны в целом", - подчеркнул он.

При этом представитель Администрации Байдена заявил, что пока что неясно, сможет ли армия РФ оккупировать город.

Смогут ли войска РФ оккупировать Бахмутом

Напомним, что к годовщине полномасштабной войны с Украиной войска РФ пытаются добиться минимального успеха на фронте и оккупировать всю Донецкую область. На данный момент важной медийной составляющей для Кремля стала оккупация Бахмута, за который армия РФ ведет отчаянные бои уже не первый месяц.

Сейчас украинские военные продолжают героически оборонять город, хотя ситуация там достаточно тяжелая. Недавно бойцы ВСУ рассказали о своем личном опыте боев с россиянами, констатировав, что они воюют, как зомби - лезут вперед в безумном количестве.

Ранее британские разведчики сообщили, что российской армии не удается сконцентрировать достаточно сил для прорыва украинского фронта под Бахмутом. Однако незначительные тактические успехи в продвижении оккупантов все-таки есть. Буквально сегодня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что российские захватчики не смогут взять Бахмут.

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