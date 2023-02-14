Очень сложная ситуация на Бахмутском направлении.

На Угледарском направлении сейчас идут одни из самых ожесточенных боев, но они кое-где уже не так активны, как были несколькими днями ранее. Украинские военные очень активно уменьшают количество российских войск - это позволяет уже вести бой артиллерией.

Как говорится в сюжете ТСН, бойцы славной 72-й бригады на этом направлении серьезно "потрепали" оккупантов, которые накануне шли в наступление на Угледар.

"Очень серьезно они "потрепали" 155-ю гвардейскую тихоокеанскую российскую бригаду", — рассказал корреспондент и показал кадры, как украинские бойцы разносили оккупантов. Здесь идет тотальная война.

Видео дня

Россияне уже пишут в СМИ, что эта 155-я бригада потеряла свою боеспособность вследствие таких ударов украинских защитников.

Также очень сложная ситуация на Бахмутском направлении, из окрестных населенных пунктов продолжается эвакуация. Россияне здесь несут масштабные потери, рассказывает корреспондент:

"Они в промышленных масштабах "двухсотят" своих вагнеровцев для того, чтобы там за день, возможно, какие-то несколько метров взять. По батальону в день ложится россиян".

Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.23 ориентировочно составили: личного состава ‒ около 139 тыс. 080 (+740 за минувшие сутки). Также на сегодня враг потерял: танков ‒ 3 тыс. 286 (+3), боевых бронированных машин ‒ 6 тыс. 500 (+8), артиллерийских систем – 2 тыс. 299 (+9), РСЗО – 466 (+1).

Кроме того, ВСУ уже ликвидировали вражеских самолетов – 298 (+2 за минувшие сутки), БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 тыс. 011 (+4).

Также уничтожено 286 вражеских вертолетов, 234 средства ПВО и 18 кораблей/катеров.

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