Враги будут пытаться добиться хотя бы каких-то результатов в Донецкой области, предупредил эксперт.

Бои за Бахмут Донецкой области могут нарастать до отчаянного положения, поскольку этот город стал важной медийной составляющей полномасштабной войны между Украиной и Россией, в частности, из-за того, что, по данным российских пропагандистов, оккупационной российской армии приказали захватить этот населенный пункт до 20 февраля.

Противник будет пытаться добиться в Донецкой области хоть каких-то результатов, чтобы лидер россиян Владимир Путин смог рассказать о каких-то "достижениях" захватчиков, поделился военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала Freedom.

"Поэтому интенсивные бои там (возле Бахмута - Ред.) будут продолжаться. Возможно, даже будут нарастать до отчаянного положения", - подчеркнул эксперт.

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Грабский считает, что ситуация будет развиваться именно вокруг Донецкой области, и там враг будет пытаться добиться хотя бы каких-то результатов, чтобы "22 числа, как было объявлено, Путин мог заявить о каких-то успехах на фронте".

По мнению эксперта, россияне не смогут захватить Бахмут в анонсированные сроки.

Ранее стало известно, что 21 февраля в Москве Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию РФ.

Бои на Донбассе - сегодня это стоит знать

Утром 13 февраля Генштаб Вооруженных сил Украины поделился, что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступления, в частности, на Бахмутском направлении. По данным Генштаба, противник на востоке Украины несет серьезные потери.

С 13 числа журналистам власти затруднили въезд в Бахмут, теперь для этого нужно иметь специальные пропуска. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что въезд в город усложнили из-за определенных действий с украинской стороны.

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