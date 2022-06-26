Обе ракеты выпущены с территории оккупированного Крыма.

Украинские военные сбили две вражеские ракеты над Одессой, выпущенные врагом под прикрытием грозы.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Под прикрытием грозы враг атаковал Одессу двумя противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпустив их из берегового ракетного комплекса "Бастион", с территории временно оккупированного Крыма. Но силы противовоздушной обороны наготове в любое время при всякой погоде: обе ракеты уничтожены на подлете к Одессе", - сказано в сообщении.

Также в сообщении командования отмечают, что обстановка в зоне ответственности сил обороны юга сложная, но контролируемая.

"Противник продолжает ведение боевых действий преимущественно путем огневого воздействия на наши подразделения с целью недопущения перегруппировки войск, тем временем пытается укреплять новые оборонительные рубежи. По нашим позициям на Херсонщине среди ночи парой вражеских истребителей Су-35 было выпущено 2 ракеты, а позиции на Николаевщине враг атаковал "Смерчем" на рассвете. Потерь нет", - говорится в сообщении.

Так, утром в пригороде Николаева подразделениями противовоздушной обороны уничтожен беспилотный летательный аппарат наводящего оперативно-тактического уровня, которым враг проводил воздушную разведку и наведение артиллерии на областной центр.

"В Баштанском районе Николаевской области в течение ночи враг плотными обстрелами бил по сельскохозяйственным угодьям. Пострадавших нет. На Херсонщине продолжаются боевые действия. Вражеские подразделения не чураются бить друг по другу, чтобы быстрее смыться из зоны активных действий и "списать" поражения коллег на украинских военных", - отмечают в сообщении.

"Практически все населенные пункты, через которые протекает река Ингулец, в затруднительном положении: разрушены дома, повреждены элеваторы и другая производственная, социальная и дорожная инфраструктура. Побережье во многих местах заминировано. Местные партизаны и участники движения сопротивления все активнее противодействуют коллаборантам, в результате чего те усиливают охрану, готовятся к бегству в Крым", - добавили в командовании.

Напомним, в Черном море снова обстреляли вышку "Черноморнефтегаза". Снаряд попал в вертолетную площадку.

Ранее Вооруженные Силы Украины уже наносили удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко". После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.

Справка УНИАН. РФ в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

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