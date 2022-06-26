Снаряд попал в вертолётную площадку.

В Черном море обстреляна, предположительно ракетой, вышка "Черноморнефтегаза" ("вышки Бойко").

Об этом пишет Telegram Baza.

По данным канала, удар был нанесён сегодня ночью по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) "Таврида".

Снаряд попал в вертолётную площадку, оставив дыру диаметром почти пять метров.

ВСУ ударили по "вышкам Бойко": что известно

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.

Справка УНИАН. РФ в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

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