В результате попадания по пункту управления ударными БПЛА уничтожено как минимум три человека и почти столько же получили ранения.

В Вооруженных силах Украины рассказали, что российской захватчик "Моисей" был ликвидирован на Левобережье вместе со своими сослуживцами на Херсонщине. Как рассказали в ВМС ВСУ, оккупант, который был в составе расчета ударных беспилотников, ликвидирован на левобережье Днепра.

"Военные 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили вражеский расчет ударных БПЛА на левом берегу Днепра", - говорится в сообщении.

Украинские военные также обнародовали видео, на котором зафиксирована ювелирная работа остроградцев.

Видео дня

Как отмечается, позже стало известно, что в результате попадания по пункту управления ударными БПЛА погибли как минимум три человека и почти столько же получили ранения.

"По информации из открытых источников, среди тех кто отправился на "концерт у Кобзону" был и старший группы расчета на позывной "Моисей", - отмечают в ВМС ВС Украины.

Ликвидация оккупанта "Моисея" - детали

19 января стало известно, что на войне в Украине ликвидировали российского оккупанта Эдуарда, который вел в Telegram канал "Моисей. Сводка с фронта".

Он опубликовал последнее сообщение несколько дней назад. В частности, 17 января захватчик написал: "В крынках ад....". Уже 19 декабря его жена сообщила о его гибели. Женщина пишет, что обстоятельств его гибели не знает.

Захватчик был оператором беспилотных летательных аппаратов, а также собирал деньги на БПЛА для армии РФ. Российские "военкоры" пишут, что он выслеживал украинские лодки и катера на Херсонщине.

Вас также могут заинтересовать новости: