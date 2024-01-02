Украина ориентировочно имеет 39 установок HIMARS. У России сейчас счет "ноль", хотя очень пытается их уничтожить. Одна попытка была почти удачной.

Украина имеет ориентировочно 39 реактивных систем залпового огня HIMARS для защиты и маневров в небе. Эти установки стреляют 227-миллиметровыми ракетами М30/31, используют GPS-наведение, и дотягиваются на расстояние до 57 миль.

Россия знает, что установки HIMARS являются одними из лучших артиллерийских средств поражения Украины и пытается их уничтожить. Несмотря на то, что соответствующий счет врага равен "нулю", это не значит, что оккупанты не стараются их найти. Есть вероятность по меньшей мере одной опасной попытки, которая могла завершиться для РФ успехом, пишет Forbes.

Издание приводит мнение американского журналиста Дэвида Акса. Он вспоминает о случае, когда российский БПЛА зафиксировал работу HIMARS.

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"Возможно, недавно они подобрались близко, когда российский беспилотник зафиксировал "HIMARS" в действии", - заявил он.

Упомянутый случай, когда установку, скорее всего, удалось идентифицировать, произошел в Донецкой области "на этой неделе или незадолго до этого", заявил специалист.

"Это была редкая возможность для россиян компенсировать свой ракетный недостаток", - указал он.

Но тогда, похоже, что HIMARS удалось оперативно передислоцировать. После пуска ракет РСЗО заехало в зону лесополосы. "Когда через некоторое время российские ракеты нацелились на ту же лесополосу, обратной отдачи, похожей на взрыв, не было, что может свидетельствовать о том, что HIMARS там уже не стоял", - заявил журналист.

По его словам, армия РФ не смогла среагировать достаточно быстро, чтобы выследить свой желанный "первый" HIMARS. Временной интервал между работой установки и попыткой по ней ударить был слишком большим. Это с одной стороны удивляет, ведь армия РФ имеет достаточно ресурсов для "быстрых" ударов и не нуждается в разрешении военного командования, чтобы задействовать для атаки собственные гаубицы. С другой стороны - в условиях реальных боевых действий и в стрессе подобные алгоритмы часто не используют как следует. Плюс к тому, плохо обученные артиллеристы не всегда знают, как работать с радарами, считает Акса.

Также упоминается мнение аналитиков Королевского Института Объединенных вооруженных сил в Лондоне. Они считают, наличие HIMARS в Украине заставило россиян "взять себя в руки". "Уже на втором году войны российская артиллерийская цепь ударов стала "более оперативной и гибкой", - считают они.

Большее количество подразделений РФ получило беспилотники "Орлан-10". Некоторые артиллерийские батареи даже имеют свои собственные дроны - это означает, что они не зависят от наличия необходимых ресурсов.

Там констатируют, что в среднем РФ может за 3-5 минут среагировать и ударить по цели. В этом случае, вероятно, HIMARS спасла именно его "скорость". В то же время возникает риторический вопрос, как вообще РФ удалось обнаружить работу украинских сил ПВО.

"Многие украинские ракетные установки передвигаются с противовоздушной охраной, на которой установлены ракеты класса "земля-воздух", которые стреляют через плечо. Если упомянутый HIMARS, который недавно едва "не получил удар", и имел свою противовоздушную охрану, то, вероятно, она просто не среагировала в момент, когда российский БПЛА зафиксировал установку", - считают эксперты.

В ноябре Украине пообещали HIMARS

Напомним, установки HIMARS являются военной разработкой Соединенных Штатов Америки. В ноябре стало известно, что Вашингтон пообещал Украине еще одну установку в рамках нового военного пакета помощи на 100 млн долларов. Кроме желанных РСЗО, Украине пообещали ряд ракет. В частности, речь шла о зенитных ракетах Stinger, ракетах TOW, а также о противотанковых системах Javelin и AT-4.

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