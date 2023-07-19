Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 6 крылатых ракет "Калибр" и 31 ударный БПЛА.

Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины "Калибрами" и "Шахедами", большинство из них были сбиты силами ПВО, сообщает Генштаб в утренней сводке.

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины - задействовали 6 крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БПЛА "Шахед-136". Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 6 крылатых ракет "Калибр" и 31 ударный БПЛА противника", - отмечают в Генштабе.

Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

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В то же время украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три - по зенитно-ракетным комплексам противника.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления противника, зенитно-ракетный комплекс, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и 3 станции РЭБ врага.

Ночная атака по Украине - что известно

Ночью в Украине объявляли воздушную тревогу, сообщалось о взрывах в Одессе.

Утром начальник КМВА.Сергей Попко сообщил, что враг атаковал столицу "Шахедами", но ПВО еще на подступах к столице обнаружила и уничтожила все вражеские дроны.

Предварительно, обошлось без жертв и разрушений, но данные еще уточняются.

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