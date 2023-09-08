Часть дронов сбить не удалось.

В ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область несколькими группами ударных БпЛА "Шахед-136/131". Как сообщает Командование Воздушных Сил, пуски происходили с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск – рф, мыс Чауда – ТОТ, Крым). Часть дронов сбить не удалось.

"Всего зафиксированы пуски 20 "Шахедов" в направлении Одесской области. К отражению удара применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 16 "Шахед-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей", – говорится в сообщении.

Обновлено (08:55): В пресс-службе Сил обороны юга сообщили, что этой ночью ударные беспилотники типа "Шахед-131/136" заходили из акватории Черного моря в Николаевскую и Одесскую области. Силами противовоздушной обороны уничтожено 16 дронов-камикадзе: 2 – в Николаевской области, 14 – в Одесской.

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"Обломками сбитого беспилотника, вызваны повреждения нежилого здания и возгорание сухой травы. Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", – уверяют военные.

Атаки по Одесской области - это надо знать

На этой неделе российские оккупанты пять раз атаковали Одесскую область. Минувшей ночью враг нанес очередной удар по портам на юге Одесской области. Повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. Есть пострадавший.

В ночь на 6 сентября российские оккупанты нанесли удар дронами по Измаильскому району, погиб гражданский – сотрудник агропредприятия. В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары – повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры.

4 сентября во время атаки один из ударных БПЛА упал на территории Румынии. Румынские власти готовят эвакуацию жителей пограничье, в НАТО утверждают, что атака не была целенаправленной.

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