Кроме того, в Черное море на боевое дежурство вышел российский фрегат "Адмирал Макаров".

Российские захватчики в очередной раз запустили ударные дроны по Украине. Пуски состоялись из Приморско-Ахтарска (РФ) и временно оккупированного Крыма, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Кроме того, по данным пресс-службы Сил обороны юга Украины, в акваторию Черного моря вышел мощный ракетоноситель.

"Уже традиционно в ночь враг вывел ракетоноситель на боевое дежурство – фрегат "Адмирал Макаров" может нести до 8 ракет типа "Калибр". Кроме того зафиксированы пуски ударных дронов с восточного побережья Азовского моря и Крыма", – говорится в сообщении.

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Население просят быть внимательным и по сигналу воздушной тревоги переходить в укрытие.

Атаки дронами по Украине

В ночь на 7 сентября враг в четвертый раз за последние пять суток атаковал Украину дронами. Россияне наносили удар по гражданской инфраструктуре Подунавья – портам и аграрным предприятиям Одесской области.

В ОВА рассказали о последствиях ночной атаки: повреждены элеватор, админздания, складские помещения, грузовые автомобили, жилые дома. Ранены два гражданских человека. По данным Сил обороны юга, захватчики увеличили количество ударных дронов, атакуя порты юга Одесской области.

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