Румыния проинформировала Альянс, что обломки российского дрона были найдены на границе с Украиной.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает отсутствие данных, которые бы указывали, что Россия намеренно атаковала ударными дронами территорию Румынии, когда наносила удары по территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал во время совместного заседания комитета по вопросам иностранных дел и подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Европейском парламенте.

"Румынские власти подтвердили и проинформировали НАТО, что обломки от предполагаемого дрона были найдены на границе НАТО с Украиной", - сообщил Столтенберг.

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В частности, обо всех сведениях было сообщено стран-членов Альянса.

"Продолжается расследование. Это демонстрирует риск инцидентов и побочных обстоятельств. Мы не имеем никакой информации, которая бы указывала на какую-то преднамеренную атаку со стороны России. Мы ждем результатов расследования, которое продолжается", - подчеркнул Столтенберг.

"Независимо от этого результата, мы, конечно, увидели много боевых действий и также воздушных атак вблизи границ НАТО. И у нас тоже были другие инциденты в Польше и не только. По этой причине, мы усилили нашу бдительность. Мы внимательно следим, что происходит вблизи наших границ и мы еще увеличили наше присутствие в восточной части Альянса", - добавил Столтенберг.

На территорию Румынии упал российский дрон

Как сообщал УНИАН, 4 сентября ночью после ночной атаки российских оккупантов на юг Одесской области в Госпогранслужбе заявили, что на территории Румынии упали и сдетонировали запущенные РФ дроны-камикадзе "Шахед".

Как отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Румыния стремится "не эскалировать интерпретацию тех или иных событий, чтобы просто не быть втянутыми в непосредственный конфликт".

Президент Румынии Клаус Йоханнис 5 сентября заявил, что на их территорию не падали ни обломки, ни сами российские беспилотники.

Уже 6 сентября румынское министерство обороны подтвердило, что обнаружило обломки российского дрона в районе Плауру в уезде Тулча.

В тот же день президент страны Клаус Йоханнис заявил, что это "недопустимая ситуация" и серьезное нарушение суверенитета страны. При этом он подчеркнул, что Румыния в безопасности и очень хорошо защищена со стороны НАТО.

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