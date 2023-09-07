Повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.

Сегодня ночью оккупанты нанесли очередной удар по портам Одесской области. Российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг региона в течение трех часов.

"Это уже четвертая атака на Измаильский район за последние пять дней. В результате сегодняшнего налета "Шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание", - сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, сегодня ночью из-за вражеской атаки пострадало одно гражданское лицо - водитель грузового автомобиля, который получил легкую травму ноги. Сейчас на месте продолжается ликвидация последствий. Работают все соответствующие службы.

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Атака российских оккупантов в ночь на 6 сентября - что известно

Ночью несколько часов звучала воздушная тревога, во время которой в воздушных силах ВС Украины подчеркивали, что существует угроза жителям южных городов Одесской области - Килии, Измаила и Рени.

Напомним, в ночь на 6 августа российские оккупанты нанесли удар дронами по Измаильскому району Одесской области. В результате атаки, погибло гражданское лицо - сотрудник агропредприятия. В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары - повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры - элеваторы, административные здания, агропредприятия, и жилые дома.

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