Село Плауру расположено возле границы с Украиной не более чем в 300 метрах от порта Измаил.

Мэр коммуны Чааталкёй в Румынии обсудил с министром обороны страны возможность эвакуировать жителей села Плауру, возле которого несколькими днями ранее нашли обломки российского беспилотника.

Как сообщает Digi24, село расположено возле границы с Украиной, не более чем в 300 метрах от порта Измаил, который в последнее время подвергается массированным атакам российских дронов.

"Тудор Чернега обратился к властям с просьбой поддержать жителей села Плауру, которые уже больше месяца сообщают, что российские дроны, атакующие украинский порт Измаил, пролетают над их домами, а некоторые из них падают очень близко к городу", - говорится в сообщении.

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Мэр коммуны отметил, что желающие эвакуироваться будут обеспечены питанием и жильем, как украинские беженцы. В то же время не все жители хотят уезжать, поэтому эвакуация будет добровольной.

"В ходе встречи с министром обороны я также учел возможность добровольного перемещения. Мне остается связаться с местными жителями, а желающие переселиться добровольно - будут обеспечены такими же условиями, как и украинцы, проживанием и питанием. Я считаю, что такое же напряжение, вызванное войной, ощущают и жители села Плауру", - заявил мэр коммуны.

Российские атаки на границе с Румынией

В последнее время Россия участила атаки на украинскую портовую инфраструктуру рядом с румынской границей.

Во время дроновой атаки по портам Одессы 4 сентября один из ударных БПЛА упал на территории Румынии. Власти страны сперва отказывались признавать факт падения, но через два дня все же подтвердили обнаружение обломков российского дрона в районе Плауру в уезде Тулча

В тот же день президент страны Клаус Йоханнис заявил,что это "недопустимая ситуация" и серьезное нарушение суверенитета страны. При этом он подчеркнул, что Румыния в безопасности и очень хорошо защищена со стороны НАТО.

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