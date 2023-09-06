Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Около 01 часов ночи стало известно о воздушной опасности для южных областей Украины. Атака продолжалась в течение почти трех часов, враг бил по Измаильскому району Одесской области ударными беспилотниками, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице. Искренние соболезнования родным и близким... В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия", – отметил Кипер в Telegram.

Удар по Одесской области 6 сентября - это надо знать

В 22:34 Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали, что россияне осуществили запуск нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (оккупированный Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ) в направлении южных областей Украины. Уже в 00:45 стало известно об опасности для Измаильского района Одесской области.

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В течение нескольких часов на юге Одесской области шла боевая работа Сил обороны, в том числе противовоздушная.

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