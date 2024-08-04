'Очень динамичная ситуация': DeepState раскрыл тактику РФ в Часовом Яру

Россияне пытаются атаковали небольшими группами, но безрезультатно.

Российские оккупанты пытаются закрепиться на западном берегу канала в Часовом Яру Донецкой области.

Как сообщает проект DeepState, который отслеживает ситуацию на фронте, в самом городе очень динамичная ситуация. Россияне группами по 4-6-8 человек переправляются через канал и пытаются закрепиться в частных домах.

К счастью, оккупантов удается уничтожить. Впрочем, пока ликвидируют одну группу, успевает перебежать новая.

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Оборона Часового Яра - что известно

В начале июля украинские защитники вышли из микрорайона "Канал" на востоке Часового Яра. Представители ВСУ тогда объяснили, что удерживать район было уже нецелесообразно, потому что позиции наших защитников были разрушены.

Вместе с тем оккупанты не прекращают попыток продвинуться дальше - за канал в основную часть Часового Яра.

Как рассказывал командир роты огневой поддержки "Черный Лебедь" 225-го отдельного штурмового батальона, россияне непрерывно атакуют Часов Яр малыми группами "из всех щелей", но "ударный кулак" создать не могут. ВСУ постоянно уничтожают россиян на тех же точках, но они не делают выводов и не пытаются менять маршруты атаки.

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