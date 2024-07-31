Военный рассказал, есть ли угроза прямого окружения города.

Начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что сейчас прямой угрозы окружения Часового Яра нет, однако в обороне города есть слабое место, где враг продолжает давить.

В эфире телеканала "Эспрессо" он подчеркнул, что прямой угрозы того, что россияне окружат Часов Яр, сейчас нет, хотя в перспективе ничего исключать нельзя.

"Враг имел планы взять Часов Яр в осаду с флангов под огневой контроль, но эти планы ему не удались. Россияне были вынуждены штурмовать город в лоб. Сегодня враг продолжает попытки реализовать этот замысел, но утверждение, что он может окружить Часов Яр с флангов и взять его в полукольцо, не соответствует действительности", - подчеркнул Калашников.

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Он также добавил, что ситуация на северном фланге Часового Яра возле Калиновки является напряженной, идут тяжелые бои.

"Там есть участок, где канал Северский Донец уходит под землю. И это наиболее слабое место в нашей обороне. Враг не первый день и не первую неделю сосредотачивает свои усилия именно здесь, пытаясь нас атаковать. Продолжаются тяжелые бои с переменным успехом", - отметил Калашников.

Оборона Часового Яра - что известно

В начале июля украинские защитники вышли из микрорайона "Канал" на востоке Часового Яра. Представители ВСУ тогда объяснили, что удерживать район было уже нецелесообразно, потому что позиции наших защитников были разрушены.

Вместе с тем оккупанты не прекращают попыток продвинуться дальше - за канал в основную часть Часового Яра.

Как рассказывал командир роты огневой поддержки "Черный Лебедь" 225-го отдельного штурмового батальона, россияне непрерывно атакуют Часов Яр малыми группами "из всех щелей", но "ударный кулак" создать не могут. ВСУ постоянно уничтожают россиян на тех же точках, но они не делают выводов и не пытаются менять маршруты атаки.

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