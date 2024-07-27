Россияне непрерывно атакуют Часов Яр малыми группами "изо всех щелей", но "ударный кулак" не создают. Об этом в интервью "Суспільне" рассказал командир роты огневой поддержки "Черный Лебедь" 225-го отдельного штурмового батальона, который сейчас держит позиции в городе Часов Яр.
"Их заставляют лезть. Из перехватов это понятно. У них дороги назад нет. Их вперед направляют любыми методами. Иногда складывается впечатление, что следующие россияне не знают, куда ушли предыдущие и почему они не вернулись. Людей в один край отправляют и не рассказывают, какая здесь ситуация", - рассказывает командир роты, который представился только по позывному "Саныч".
По словам военного, россиян постоянно уничтожают на одних и тех же точках, но они не делают выводов и не пытаются менять маршруты атаки.
"Идут-идут, ползут изо всех щелей, из-под каждого куста малыми группами в разных местах пытаются просочиться. Но нет такого единого там удара - какого-то кулака", - рассказывает "Саныч".
Он отмечает, что сейчас оккупанты активно использую дроны-"камикадзе" различных типов, также работает артиллерия и авиация, иногда добавляются "Солнцепеки". А вот бронетехники у захватчиков стало меньше.
"Техники сейчас практически нет. Вот в начале, когда были активные штурмы именно "Канала" (восточный микрорайон города, захваченный оккупантами в начале июля - УНИАН), тогда было применение. Шли практически ежедневно колонны техники: впереди танк Т-90М "Прорыв", за ним несколько "коробочек" (БМП - УНИАН) с пехотой", - говорит военный.
Командир роты отмечает, что потери ВСУ значительно меньше, чем у россиян. И это объясняется не только тем, что Украина сейчас в обороне, но и тактикой российской армии.
"Их просто гонят. А у нас таки руководство думает о военнослужащих (...) Шаг делаем назад, но при этом несколько тысяч убиваем россиян. Шаг назад - несколько тысяч. Ну, я говорю, взять "Канал" и потерять здесь 10 тысяч человек? За 10 домов?" - описывает он ситуацию с российскими потерями.
Битва за Часов Яр
Как писал УНИАН, в первых числах июля украинские защитники вышли из микрорайона "Канал" на востоке города. Район отделен от остального населенного пункта водным каналом Северский Донец - Донбасс и на тот момент уже был полностью разрушенным. Представители ВСУ тогда объяснили, что удерживать район было уже нецелесообразно, потому что позиции наших защитников были разрушены.
Вместе с тем оккупанты не прекращают попыток продвинуться дальше - за канал в основную часть Часового Яра. Иногда им это удается, но не надолго. Канал до сих пор остается тем рубежом, который разделяет противоборствующие стороны на этом участке фронта.