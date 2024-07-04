Отмечается, что украинское командование на месте решило сохранить жизнь защитников и отойти на более защищенные позиции.

Причиной отхода украинских защитников из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр стало уничтожение российскими захватчиками украинских позиций. Об этом представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сказал в эфире информационного марафона.

"Сейчас ситуация такова, что на данный момент... микрорайон "Канал", в который зашел враг, конечно же, удерживать было нецелесообразно, ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих, и позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командованием отойти на более защищенные и подготовленные позиции, однако, и там враг не прекращает своих активных боевых действий. У него есть какие-то свои определенные дедлайны, которые он не может выполнить уже несколько месяцев подряд - взять город Часов Яр", - сообщил Волошин.

Спикер добавил, что враг пытается повесить в городе "свое триколорное тряпье".

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По его словам, только в районе Часового Яра за минувшие сутки было зафиксировано 238 обстрелов из всех видов вооружения, а за сутки до того - почти 260 обстрелов.

"Большая часть вражеских обстрелов приходится именно как раз на южную часть города Часов Яр", - добавил он.

Волошин сказал, что оккупанты для прикрытия штурмовых действий осуществляют артиллерийские обстрелы, применяют управляемые авиационные бомбы и наносят удары дронами-камикадзе.

"За те сутки на направлении уничтожено 78 оккупантов, 140 получили ранения. Наши военные двух взяли в плен. Также там было уничтожено несколько единиц техники - одну САУ, одну МТ-ЛБ и семь складов с боеприпасами противника", - сказал Волошин.

В то же время, Силы обороны Украины держатся и наносят врагу беспощадные потери.

Бои за Часов Яр - актуальное

Как сообщал УНИАН, уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои за город Часов Яр, который расположен на холмах к западу от оккупированного и разрушенного россиянами Бахмута в Донецкой области. Населенный пункт отделен от российских оккупантов водным каналом Северский Донец-Донбасс. На востоке за каналом расположен жилой микрорайон "Канал" с многоэтажками, и именно за него ведутся ожесточенные бои. В конце июня Силам обороны даже удалось вытеснить россиян из этого микрорайона.

Однако, ранее эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке отмечал, что падение микрорайона казалось неизбежным.

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