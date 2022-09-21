Залужный добавил, что сотни тысяч мужчин и женщин защищают нашу землю, свои дома, детей и будущее Украины.

Никакие заявления руководства России не повлияют на готовность украинцев бороться за свою свободу. ВСУ уничтожат всех, кто придет с оружием в Украину, несмотря на то, добровольно ли они здесь оказались, или по мобилизации.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отреагировав на объявление Путиным частичной мобилизации в РФ.

Залужный подчеркнул, что украинцы 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию России против своей страны.

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"Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России является тому подтверждением", - написал он.

Залужный добавил, что сотни тысяч мужчин и женщин защищают нашу землю, свои дома, детей и будущее Украины.

"Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - или добровольно, или по мобилизации", - отметил он.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время именно Украина удерживает инициативу на передовой.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже около 55 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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