Россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке и Зайцево.

За сутки вторника результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли 2 мирных жителей, еще 7 были ранены.

Об этом сообщил председатель областной военной администрации Павел Кириленко в телеграмме.

"За 16 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке и Зайцево. Еще 7 человек получили ранения", - написал Кириленко.

Ранее стало известно, что российские войска пытаются идти в наступление на разных направлениях на Донбассе, украинские военные держат оборону.

На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Краматорском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.

Как отмечали в отчете ISW, оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от контратак на юге, атакуя районы Бахмута и Северска в Донецкой области.

Но советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что нынешние темпы продвижения российских войск в Донецкой области не позволят взять Бахмут, Северск и другие города.

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