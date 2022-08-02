Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

За сутки на Донбассе из-за российских обстрелов убиты трое гражданских, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"1 августа россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 в Марьинке и 1 в Бахмуте. Еще 3 человека получили ранения", - отметил он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса.

Враг вел наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили штурмы в районах Яколовки, Вершины, Кодемы и Травневого. В районе Бахмута и Зайцевого боевые действия продолжаются.

Также отражено наступление россиян в районе Авдеевки. Бои идут возле Песков.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты до сих пор не могут захватить два непокоренных поселка в области. Гуманитарный кризис на оккупированных территориях усугубляется.

Между тем, по мнению полковника СБУ Романа Костенко, РФ накапливает силы для наступления на юге и захват Одесщины и Николаева.

Аналитики Института изучения войны отметили, что враг обнажает Славянское направление, сосредоточиваясь на южном оборонительном рубеже. Это, вероятно, позволит ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.

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