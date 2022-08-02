Сейчас электрики работают над восстановлением подачи электроэнергии в село Кошевое, которое из-за обстрелов осталось без света.

Ночью российские военные в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область: повреждены дома и авто, перебита линия электропередач.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь с тревогой и обстрелами. Российская армия держала под прицелом два района - Синельниковский и Криворожский", - рассказал он.

По словам Резниченко, по Синельниковскому враг ударил из РСЗО. В частности, в Покровской общине зафиксированы разрушения жилья и повреждения автомобилей.

Предварительно, люди не пострадали.

Кроме того, в Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую общины - никто не пострадал.

"В селе Кошевое перебита линия электропередач. Село без света. Работают электрики", - добавил он.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса.

Враг вел наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили штурмы в районах Яколовки, Вершины, Кодемы и Травневого. В районе Бахмута и Зайцевого боевые действия продолжаются.

Также отражено наступление россиян в районе Авдеевки. Бои идут возле Песков.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты до сих пор не могут захватить два непокоренных поселка в области. Гуманитарный кризис на оккупированных территориях усугубляется.

Между тем, по мнению полковника СБУ Романа Костенко, РФ накапливает силы для наступления на юге и захват Одесщины и Николаева.

Аналитики Института изучения войны отметили, что враг обнажает Славянское направление, сосредоточиваясь на южном оборонительном рубеже. Это, вероятно, позволит ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.

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