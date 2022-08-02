Ночью российские военные в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область: повреждены дома и авто, перебита линия электропередач.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Ночь с тревогой и обстрелами. Российская армия держала под прицелом два района - Синельниковский и Криворожский", - рассказал он.
По словам Резниченко, по Синельниковскому враг ударил из РСЗО. В частности, в Покровской общине зафиксированы разрушения жилья и повреждения автомобилей.
Предварительно, люди не пострадали.
Кроме того, в Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую общины - никто не пострадал.
"В селе Кошевое перебита линия электропередач. Село без света. Работают электрики", - добавил он.
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Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса.
Враг вел наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили штурмы в районах Яколовки, Вершины, Кодемы и Травневого. В районе Бахмута и Зайцевого боевые действия продолжаются.
Также отражено наступление россиян в районе Авдеевки. Бои идут возле Песков.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты до сих пор не могут захватить два непокоренных поселка в области. Гуманитарный кризис на оккупированных территориях усугубляется.
Между тем, по мнению полковника СБУ Романа Костенко, РФ накапливает силы для наступления на юге и захват Одесщины и Николаева.
Аналитики Института изучения войны отметили, что враг обнажает Славянское направление, сосредоточиваясь на южном оборонительном рубеже. Это, вероятно, позволит ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.