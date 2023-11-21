В результате вражеских атак люди не пострадали.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирные населенные пункты Украины. В частности, враг обстреливает Одесскую область.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины. Тактическая авиация россиян в течение дня и вечером нанесла ракетные удары с использованием ракет типа Х-31П.

"Противорадиолокационные ракеты враг направляет, пытаясь обнаружить и уничтожить системы противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

В результате вражеских атак люди не пострадали. Однако зафиксированы попадания на территории Одессы и Белгород-Днестровского района области. Оккупанты ударили по "открытой поверхности, админзданию и припортовой инфраструктуре".

Обстрелы украинских городов

Ночью 21 ноября российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по территории Донецкой области. Первые две ракеты попали по территории больницы в Селидово – повреждены здания медучреждения, есть раненые. Под завалами ищут людей.

Через несколько минут после удара по больнице россияне нанесли еще два ракетных удара по шахте Донецкой области. Один работник предприятия погиб.

Ночью россияне также атаковали Украину дронами. Враг выпустил 10 беспилотников типа Shahed. В Воздушных силах сообщили, что 9 вражеских БпЛА удалось сбить. Также уничтожена ракета "Искандер-К".

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