Оккупанты запускали дроны с территории РФ, а ракету - из аннексированного Крыма.

В ночь на 21 ноября российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск России) 10-ю ударными БпЛА типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.Также противником было выпущено четыре зенитные управляемые ракеты С-300 на Донецком направлении и одну крылатую ракету наземного базирования "Искандер-К" из района Джанкоя в оккупированном Крыму.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожено 9 вражеских беспилотников Shahed-131/136 и одну крылатую ракету "Искандер-К"", - уточняется в сообщении.

Видео дня

В воздушных силах добавили, что были задействованы подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения.

Ночная воздушная тревога

Вчера вечером Украина оказалась под ракетной атакой России, Также оккупанты запустили беспилотные летательные аппараты.

В 20:14 командование Воздушных сил ВСУ сообщило об атаке дронов типа "шахед" с юга. Существовала угроза применения беспилотников для Запорожской и Днепропетровской областей.

Впоследствии стало известно о "шахедах" с Херсонщины в направлении Николаевщины и на юге Харьковщины в сторону севера. В 21: 01 российские дроны двигались в направлении Николаева, другую группу фиксировали вдоль Харьковской и Днепропетровской областей в направлении Полтавской области.

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