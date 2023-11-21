Враг коварно ударил по территории Донецкой области ночью, в результате атаки есть раненые и погибший. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"Донетчина: ночью российские военные нанесли четыре ракетных удара, есть раненые и погибший", - написал он.
Клименко рассказал, что первые две ракеты около 23:30 попали по территории больницы города Селидово. "Повреждены два здания медучреждения, шесть гражданских людей получили ранения. Под завалами могут быть пострадавшие, поэтому поисковые работы продолжаются", - отметил министр.
Кроме того, через несколько минут после этого оккупанты нанесли еще два ракетных удара по шахте. "Один работник предприятия погиб. Повреждены четыре здания, 19 транспортных средств, линия электропередач", - сообщил чиновник.
Он отметил, что в результате удара 39 горняков оказались заблокированными под землей. Впрочем, по состоянию на сейчас все шахтеры уже подняты на поверхность.
Атака по Украине сегодня - что известно
Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 ноября российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия) 10-ю ударными беспилотниками типа Shahed.
Также противником было выпущено четыре зенитные управляемые ракеты С-300 на Донецком направлении и одну крылатую ракету наземного базирования "Искандер-К" из района Джанкоя в оккупированном Крыму.
Силами и средствами Воздушных сил были уничтожены 9 вражеских беспилотников Shahed-131/136 и одна крылатая ракета "Искандер-К".