Противники всю ночь терроризировали Никопольщину обстрелами, отметили в Днепропетровской ОВА.

Российские захватчики выпустили более 100 снарядов по населенным пунктам Никопольского района.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину обстрелами... накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией три громады - Никопольскую, Марганецкую и Красногригоровскую", - заявил председатель ОВА.

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"Враг ударил по ним 5 раз. Выпустил на города и села более 100 снарядов", - заявил Резниченко.

В частности, по предварительным данным, люди не пострадали.

"Масштабы разрушений уточняются. На месте работают спасатели и полиция", - добавил он.

Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники уже не раз обстреливали громады Днепропетровской области, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

19 сентября стало известно, что противники снова обстреляли регион, в Никополе и на его окраинах вражеские "прилеты" искорежили водопровод и линию электропередач также повреждено 10 домов.

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