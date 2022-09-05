В Никополе повреждены около десятка частных домов и многоэтажка, обошлось без жертв.

Ночью оккупанты дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне не прекращают террор наших мирных городов и сел. Ночью под русским огнем в очередной раз оказался Никопольский район. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. В Никополе повреждены до десяти частных домов и многоэтажка. Обстрелом повреждены 9 строений города, среди них гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Оборвало и несколько линий электропередач - их уже починили", - рассказал он.

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Резниченко также сообщил, что в других районах области ночь прошла с сиренами, однако обошлось без вражеских атак.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Днепропетровщине ВСУ сбили российскую "птичку"-шпиона.

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