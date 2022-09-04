Противники в Синельниковском районе потеряли беспилотник.

Разведывательный вражеский БПЛА сбили в Днепропетровской области.

Об этом сообщил Telegram-канал Страткома Вооруженных сил Украины, разместив фото "приземленного" аппарата.

"В Синельниковском районе Днепропетровской области был приземлен российский разведывательный БПЛА" Орлан-10", – сказано в сообщении.

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Напомним, российские оккупационные войска рано утром 24 февраля совершили полномасштабное вторжение в украинское государство. Враги обстреливали и военные, и гражданские объекты, было много жертв и пострадавших.

Армия дает достойный отпор противнику. По состоянию на 4 сентября на нашей земле уже ликвидировали примерно 49 500 захватчиков и, в частности, 864 беспилотника оперативно-тактического уровня и 236 самолетов.

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