В Днепропетровской области в результате обстрела оккупантами Марганецкой громады повреждены два десятка зданий и линия электропередач.
Об этом в Telegram-канале написал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Из ствольной артиллерии враг ударил по Марганецкой громады. Люди не пострадали. Есть повреждения двух десятков зданий и линии электропередач", - сообщил он.
Также отметил, что по Никополю сегодня оккупанты нанесли ракетный удар - выпустили две ракеты "земля-воздух".
"Зацепило админздание, две многоэтажки. Кроме этого произошел пожар на открытой территории. В результате обстрела пострадавших нет", - рассказал Лукашук.
По его словам, в Криворожском районе оккупанты ударили по приграничным территориям Зеленодольской и Апостоловской громад, обошлось без жертв, без разрушений.
Лукашук также сообщил, что в Днепропетровской области военные ВСУ сбили российский беспилотник.
"Есть хорошие новости: в Томаковской громаде сегодня наши военные сбили беспилотник россиян. Еще одна птичка долеталась, потому что, как говорят у нас в Украине, - нечего шастать и разведывать" , - отметил он.
При этом поблагодарил силы ПВО за работу.
Напомним, враги вторглись в Украину рано утром 24 февраля и уже не раз обстреливали Днепропетровщину, были жертвы.
Вооруженные силы Украины дают достойный отпор противникам. По состоянию на 27 августа были уничтожены около 46 500 врагов и, в частности, 836 беспилотников.