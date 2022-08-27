Всего потери России в Украине после 24 февраля составили 46 тыс. 500 человек личного состава.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 250 российских оккупантов, уничтожили несколько единиц танков, артиллерийских систем, РСЗО и другой техники.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника за период с 24 февраля по 27 августа ориентировочно составляли:

Відео дня:

💀 личного состава – около 46500 (+250 за сутки) человек ликвидировано,

💀 танков – 1939 (+3) единиц,

💀 боевых бронированных машин ‒ 4254 (+3) единиц,

💀 артиллерийских систем – 1045 (+5) единиц,

💀 РСЗО – 274 (+2) единиц,

💀 средства ПВО – 148 единиц,

💀 самолетов – 234 единиц,

💀 вертолетов – 202 единиц,

💀 БпЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2),

💀 крылатые ракеты – 196,

💀 корабли/катера – 15 единиц,

💀 автомобильной техники и автоцистерн – 3165 (+3) единиц,

💀 специальная техника – 99.

Отмечается, что наибольшие потери за сутки россияне понесли на Донецком направлении.

Напомним, в утренней сводке Генштаба сообщается, что российские оккупанты наращивают силы на двух направлениях. Кроме этого, враг наращивает средства радиоэлектронной разведки.

А на Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.

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