За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 250 российских оккупантов, уничтожили несколько единиц танков, артиллерийских систем, РСЗО и другой техники.
Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника за период с 24 февраля по 27 августа ориентировочно составляли:
💀 личного состава – около 46500 (+250 за сутки) человек ликвидировано,
💀 танков – 1939 (+3) единиц,
💀 боевых бронированных машин ‒ 4254 (+3) единиц,
💀 артиллерийских систем – 1045 (+5) единиц,
💀 РСЗО – 274 (+2) единиц,
💀 средства ПВО – 148 единиц,
💀 самолетов – 234 единиц,
💀 вертолетов – 202 единиц,
💀 БпЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2),
💀 крылатые ракеты – 196,
💀 корабли/катера – 15 единиц,
💀 автомобильной техники и автоцистерн – 3165 (+3) единиц,
💀 специальная техника – 99.
Отмечается, что наибольшие потери за сутки россияне понесли на Донецком направлении.
Напомним, в утренней сводке Генштаба сообщается, что российские оккупанты наращивают силы на двух направлениях. Кроме этого, враг наращивает средства радиоэлектронной разведки.
А на Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.