Российские оккупанты попали ракетой в одно из сел Запорожского района.
В результате попадания повреждена линия электросетей, к счастью, других разрушений нет, люди невредимы, об этом в своем Telegram сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Враг продолжает коварные атаки на свободные земли Запорожской области. Этой ночью российские нелюди попали ракетой в одно из сел Запорожского района...", - рассказал он.
Ситуация в Запорожской области во время войны с РФ - что надо знать
Враги смогли взять под контроль ряд населенных пунктов в Запорожской области. Противники также не раз обстреливали свободные земли региона, в частности, наносили ракетные удары. Из-за атак со стороны врага есть разрушения, жертвы и пострадавшие.
В частности, 6 ноября сообщалось, что ночью оккупанты обстреляли Запорожье, разрушеное здание гражданской инфраструктуры, сообщалось об одной жертве.
В этот же день стало известно, что вблизи одного из населенных пунктов Вольнянщины взорвались две вражеские ракеты.