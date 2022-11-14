Из-за противников повреждена линия электропередач.

Российские оккупанты попали ракетой в одно из сел Запорожского района.

В результате попадания повреждена линия электросетей, к счастью, других разрушений нет, люди невредимы, об этом в своем Telegram сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Враг продолжает коварные атаки на свободные земли Запорожской области. Этой ночью российские нелюди попали ракетой в одно из сел Запорожского района...", - рассказал он.

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Враги смогли взять под контроль ряд населенных пунктов в Запорожской области. Противники также не раз обстреливали свободные земли региона, в частности, наносили ракетные удары. Из-за атак со стороны врага есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

В частности, 6 ноября сообщалось, что ночью оккупанты обстреляли Запорожье, разрушеное здание гражданской инфраструктуры, сообщалось об одной жертве.

В этот же день стало известно, что вблизи одного из населенных пунктов Вольнянщины взорвались две вражеские ракеты.

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