В ночь на 6 ноября российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате ударов погиб человек.
Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram, из-за российской атаки в городе возник пожар.
"Этой ночью рашисты снова принесли в наш город беду. Вражеские обстрелы разрушили здание гражданской инфраструктуры и, по предварительным данным, к большому сожалению, унесли жизнь одного человека", - написал он.
Также от взрывной волны в близлежащих домах повылетали стекла и повреждены крыши.
В свою очередь председатель Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что результатом ночного ракетного удара врага по Запорожью стало разрушение двухэтажного здания коммерческого предприятия.
"Масштабный пожар ликвидировали наши пожарные. По предварительным данным, к сожалению, один человек погиб. Продолжается разбор завалов. Еще одна ракета упала на земельном участке в частном секторе. Взрывной волной и обломками повреждены окна частных зданий и два авто", - сообщил Старух.
Война в Украине: ситуация в Запорожье
Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать Запорожье и область.
Как сообщал УНИАН, 5 ноября ночью оккупанты обстреляли Запорожскую область. В результате обстрела российских захватчиков повреждены здания трех предприятий.
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