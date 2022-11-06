Вражеские обстрелы разрушили здание гражданской инфраструктуры.

В ночь на 6 ноября российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате ударов погиб человек.

Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram, из-за российской атаки в городе возник пожар.

"Этой ночью рашисты снова принесли в наш город беду. Вражеские обстрелы разрушили здание гражданской инфраструктуры и, по предварительным данным, к большому сожалению, унесли жизнь одного человека", - написал он.

Также от взрывной волны в близлежащих домах повылетали стекла и повреждены крыши.

В свою очередь председатель Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что результатом ночного ракетного удара врага по Запорожью стало разрушение двухэтажного здания коммерческого предприятия.

"Масштабный пожар ликвидировали наши пожарные. По предварительным данным, к сожалению, один человек погиб. Продолжается разбор завалов. Еще одна ракета упала на земельном участке в частном секторе. Взрывной волной и обломками повреждены окна частных зданий и два авто", - сообщил Старух.

Война в Украине: ситуация в Запорожье

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать Запорожье и область.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября ночью оккупанты обстреляли Запорожскую область. В результате обстрела российских захватчиков повреждены здания трех предприятий.

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