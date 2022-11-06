Российские войска осуществили ракетный удар по Запорожской области / фото t.me/starukhofficial

Российские войска совершили ракетный удар по Запорожской области.

Как сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, РФ продолжает обстреливать украинские мирные громады.

"Полчаса назад две ракеты предположительно Х-31 взорвались вблизи одного из населенных пунктов Вольнянщины", - отметил он.

Старух уточнил, что в результате удара гражданская инфраструктура и люди не пострадали.

Российские войска осуществили ракетный удар по Запорожской области / фото t.me/starukhofficial

Ракетный удар России по Запорожью ночью 6 ноября

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 ноября российские оккупанты атаковали Запорожье, погиб человек. Из-за российской атаки в городе возник пожар.

"Этой ночью рашисты снова принесли в наш город беду. Вражеские обстрелы разрушили здание гражданской инфраструктуры и, по предварительным данным, к большому сожалению, унесли жизнь одного человека", - сообщили в горсовете.

Позже стало известно, что россияне разрушили двухэтажного здания коммерческого предприятия.

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