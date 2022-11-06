В этот раз гражданская инфраструктура и люди не пострадали.

Российские войска совершили ракетный удар по Запорожской области.

Как сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, РФ продолжает обстреливать украинские мирные громады.

"Полчаса назад две ракеты предположительно Х-31 взорвались вблизи одного из населенных пунктов Вольнянщины", - отметил он.

Старух уточнил, что в результате удара гражданская инфраструктура и люди не пострадали.

Ракетный удар России по Запорожью ночью 6 ноября

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 ноября российские оккупанты атаковали Запорожье, погиб человек. Из-за российской атаки в городе возник пожар.

"Этой ночью рашисты снова принесли в наш город беду. Вражеские обстрелы разрушили здание гражданской инфраструктуры и, по предварительным данным, к большому сожалению, унесли жизнь одного человека", - сообщили в горсовете.

Позже стало известно, что россияне разрушили двухэтажного здания коммерческого предприятия.

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