Российские войска совершили ракетный удар по Запорожской области.
Как сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, РФ продолжает обстреливать украинские мирные громады.
"Полчаса назад две ракеты предположительно Х-31 взорвались вблизи одного из населенных пунктов Вольнянщины", - отметил он.
Старух уточнил, что в результате удара гражданская инфраструктура и люди не пострадали.
Ракетный удар России по Запорожью ночью 6 ноября
Ранее сообщалось, что в ночь на 6 ноября российские оккупанты атаковали Запорожье, погиб человек. Из-за российской атаки в городе возник пожар.
"Этой ночью рашисты снова принесли в наш город беду. Вражеские обстрелы разрушили здание гражданской инфраструктуры и, по предварительным данным, к большому сожалению, унесли жизнь одного человека", - сообщили в горсовете.
Позже стало известно, что россияне разрушили двухэтажного здания коммерческого предприятия.