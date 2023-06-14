Они в это время находились в автомобиле УАЗ.

Российские захватчики убили в Сумской области семерых работников Гослесхоза.

Об этом сообщается в сводке Сумской областной военной администрации в Telegram. В течение 13 июня войска Российской Федерации совершили 21 обстрел приграничья, всего был зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская и Великописаревская общины.

Во время минометного обстрела Середино-Будской общины были повреждены магазин и хозяйственные постройки. В результате обстрела из ствольной артиллерии (21 взрыв) погибли работники Гослесхоза, которые в это время двигались на автомобиле УАЗ. Информация уточняется.

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В результате последующих обстрелов был поврежден частный дом, в другом произошел пожар.

Российские обстрелы - последние новости

Напомним, вчера ночью российские захватчики в очередной раз массированно атаковали Украину. В Кривом Роге оккупанты попали по пятиэтажному жилому дому и частному предприятию. В результате удара погибли 11 человек, еще более 30 - пострадали.

Харьков они атаковали дронами типа "Шахед", сообщалось об ударе по коммунальному предприятию и складскому помещению.

Также Россия ударила по Херсонской области, убив в Белозерке священника.

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