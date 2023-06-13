Также ранена 76-летняя женщина.

Российские оккупанты продолжают кровавые обстрелы Херсонщины. Очередной артиллерийский удар нанесли по Белозерке, он пришелся во двор местной церкви, в результате чего погиб священник.

Как сообщил руководитель офиса президент Украины Андрей Ермак, погибшему было 72 года.

"Российская армия обстреляла Белозерку из артиллерии, попала во двор церкви и убила священника... Также ранения получила 76-летняя женщина", - отметил он.

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По словам Ермака, в результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры.

В Херсонской облпрокуратуре сообщили, что начали досудебное расследование по факту обстрела. По данным следствия, обстрел произошел около 11:40.

"Еще одна женщина получила ранения, она госпитализирована. Количество травмированных уточняется", - добавили в прокуратуре.

Ситуация на Херсонщине - что надо знать

Несмотря на то, что из-за затопления своих позиций в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС россиянам пришлось отступить на 5-15 километров, они продолжают обстреливать подконтрольную Украине Херсонщину из артиллерии, реактивных систем залпового огня и из авиации. Несколько осложнились возможности оккупантов осуществлять обстрелы из минометов из-за меньшей дальности этого вооружения.

С 11 по 12 июня оккупанты убили троих и ранили 12 украинских граждан. За прошедшие сутки противник совершил 39 обстрелов, попав в жилые кварталы, учреждение дошкольного образования и здание магазина. В результате вражеских обстрелов три человека получили ранения. Еще двое жителей Херсона погибли в результате подтопления территории после российского теракта.

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