Противники, в частности, били по Сумской области из артиллерии.

В течение дня российские оккупанты совершили обстрелы 5 приграничных громад Сумской области.

Об этом в субботу, 22 апреля, сообщила Сумская областная военная администрация. В частности, как отмечается враг обстрелял территории Эсманской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской и Новослободской громад, зафиксировано 64 прилета из минометов и артиллерии.

"Эсманская громада: по окраине одного из сел громады россияне били из артиллерии (2 обстрела) - всего 9 прилетов. В результате первого обстрела (4 прилета) произошло возгорание поля с кукурузой. Белопольская громада: по территории общины враг бил из минометов - 32 прилета и из артиллерии - 1 прилет. Юнаковская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (САУ) - 4 прилета. Миропольская громада: был обстрел из минометов - 4 прилета. Новослободская громада: враг совершил артобстрел - 10 прилетов и минометный обстрел - 4 прилета", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также в ОВА проинформировали, что, по сообщениям военных, пока формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Ситуация в Сумской области - сейчас это стоит знать

Враг уже много раз обстреливал населенные пункты Сумской области, есть разрушения, пострадавшие и погибшие.

В частности, в конце марта истребители врага Су-35 ночью запустили по Сумской области более 10 управляемых авиабомб и одну ракету Х-31П. Жертвами вражеского удара стали два человека, а еще 10 - получили ранения.

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