Видео его лживого заявления распространили российские СМИ.

Президент России Владимир Путин 12 июня заявлял, что удары по жилым районам "бессмыслены". А уже ночью его военные атаковали пятиэтажный жилой дом в Кривом Роге Днепропетровской области.

Свои слова диктатор озвучил при общении с лауреатами госпремий в День России. В руках он держит бокал вина и размышляет о том, почему ВСУ якобы бьют по жилым кварталам:

"Зачем противник бьет по жилым кварталам, я никак не могу понять. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам — это удивительно просто. Ведь смысла нет никакого. Какой смысл в этом? Военного смысла нет никакого, нулевой".

Отметим, что ВСУ, в отличие от российских оккупантов, атакуют военные объекты, места дислокации солдат РФ на украинской земле, их базы. Армия Путина часто воюет против мирного населения Украины, ударяя по жилой инфраструктуре.

Но не прошло и суток, как Россия нанесла циничный удар по жилому пятиэтажному дому в Кривом Роге. Жертвами атаки стали уже 11 людей, десятки пострадали.

Россия нанесла удар по Кривому Рогу 13.06.2023

В ночь на 13 июня 2023 года Россия совершила ракетную атаку по территории Украины, была объявлена масштабная воздушная тревога. Путинские военные попали в 5-этажку в Кривом Роге. В городе в Днепропетровской области уже завершили поисково-спасательную операцию - 11 человек погибли.

Среду, 14 июня, в Кривом Роге объявили днем траура. Десятки людей находятся в больницах, некоторые из них - в тяжелом состоянии.

Также СМИ сообщают, что в результате российской атаки по Кривому Рогу погибли молодые супруги, им было всего по 22 года.

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